Brasilien-Virus stellt Behörden vor Rätsel

Schnelles Handeln wird in Zukunft unerlässlich

Zwar behandelt das Land Salzburg jeden Mutations-Verdachtsfall wie einen bestätigten Fall. Doch bis zur Bestätigung vergehen derzeit bis zu drei Wochen. Die Proben werden nämlich in Wien untersucht. Inzwischen gibt es aber – wie berichtet – Pläne, um die so genannte Sequenzierung nach Salzburg zu holen und vor allem schneller abzuwickeln. Ein Nebenaspekt: Keiner davon wurde vom Land in die Wege geleitet, sondern von Salzburger Laboren und warnenden Medizinern.