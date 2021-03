Bevölkerungstest brachte 18 positive Ergebnisse

Von den insgesamt 1622 abgenommenen Testungen in beiden Gemeinden wurden 18 Tests positiv auf das Corona-Virus ausgewertet. 1002 Testungen wurden in der Gemeinde Pöllau durchgeführt, davon wurden sieben Tests positiv auf das Corona-Virus ausgewertet. In der Gemeinde Pöllauberg wurden 620 Testungen abgenommen, elf Tests wurden positiv ausgewertet.