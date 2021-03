Gewalt gegen Frauen: Zwei Verdächtige festgenommen

Weil sie gegen ihre Partnerinnen gewalttätig vorgegangen sein sollen, sind zwei Männer am Montag von der Wiener Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Für einen 50-Jährigen klickten in Penzing die Handschellen, nachdem er seine um elf Jahre jüngere Ehefrau gewürgt, an den Haaren gerissen und mit dem Umbringen bedroht haben soll. Ein 37-Jähriger wurde in Favoriten festgenommen. Er soll seine Ex-Lebensgefährtin Ende Jänner geohrfeigt und zu Boden gestoßen haben.