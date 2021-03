Ex-Freundinnen belasteten Angeklagten schwer

Der Prozess gegen einen 35-jährigen Oberösterreicher wegen Mordverdachts an seiner Ex-Freundin ist am Dienstag im Grazer Straflandesgericht fortgesetzt worden. Am zweiten Verhandlungstag wurden Zeugen gehört - darunter seine früheren Lebensgefährtinnen und Affären sowie der zweite Bruder des Todesopfers. Sie alle belasteten den Beschuldigten schwer: „Wenn er in Rage war, half es nicht zu flüchten.“