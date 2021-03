„Recycle mich“: Mitmachen wird jetzt belohnt

Etwas Gutes für die Umwelt tun und dafür belohnt werden - so sieht die neue Initiative der Getränkebranche aus, die am Montag in Wien vorgestellt wurde: „Recycle mich“. Damit soll das EU-Ziel einer 90-Prozent-Sammelquote für Einweg-Getränkeverpackungen bis 2029 maßgeblich unterstützt werden.