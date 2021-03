Impfstart für Menschen mit Beeinträchtigung

Zuerst soll die Aktion in Häusern der Behindertenhilfe starten, und zwar noch in dieser Woche. Auch die Mitarbeiter der Einrichtung sollen geimpft werden. In den nächsten Wochen sollen dann Menschen mit Beeinträchtigung, die zuhause betreut werden, immunisiert werden. „Menschen mit Beeinträchtigung brauchen besonderen Schutz. Daher freut es uns sehr, dass wir nun mit dem Impfen starten können", sind sich Soziallandesrätin Doris Kampus und Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß einig.