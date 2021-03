Tolle Spiele-Osternester und Bücher gewinnen!

Animal Rescue - JUMBO

Animal Rescue ist ein lustiges Würfelspiel für ein bis fünf Spieler ab acht Jahren. Und so funktioniert’s: Die Mitspieler arbeiten in einem Tierheim, in das jeden Tag viele Neuzugänge gebracht werden. Aufgabe ist es, die Ställe so clever wie möglich zu füllen, um Punkte zu erhalten. Wenn gut geplant wird, werden sogar Junge geboren, wodurch die Kinder noch mehr Punkte erhalten. Welcher Tierretter sammelt die meisten Punkte und gewinnt?