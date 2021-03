Weiblicher Orgasmus und männliches Ego

SexualitätsforscherInnen haben herausgefunden, dass heterosexuelle Frauen manchmal auch aus anderen Gründen nicht sagen, was sie gut finden und was nicht. Etwa weil sie die Männlichkeit ihres Partners nicht verunsichern möchten. Manche Frauen vermuten also, dass „sein Ego“ ein Gespräch über ihre sexuellen Wünsche nicht gut aushalten würde. Möglicherweise zurecht. Denn die Forschung bestätigt diese Dynamik für Männer, die von ihrer männlichen Geschlechterrolle gestresst sind. Soll heißen: Männer die sich als besonders männlich beweisen müssen, weil sie Angst haben, unzulänglich, erfolglos und unterlegen zu sein.