Doch noch Chance für Deponie am Fernpass

Arge Zweifel an einem öffentlichen Interesse

Für den Landesumweltanwalt ist dieses Vorhaben keinesfalls genehmigungswürdig, er erhob dagegen Beschwerde beim Landesverwaltungsgericht (LVG). Neben den starken Beeinträchtigungen von Fauna und Flora, die weit über die Betriebszeit hinaus gingen, zweifelt der Umweltanwalt am festgestellten öffentlichen Interesse. Da keine „explosionsartige Zunahme“ der Bevölkerung in Reutte und Zwischentoren zu erwarten sei, könne der zu deponierende Aushub in dieser Dimension nicht von Wohnobjekten stammen. Nur diese würden ja im öffentlichen Interesse liegen. Darüber hinaus sei ein Transport gerade aus dem Umfeld von Reutte widersinnig, seien doch anderorts genügend Kapazitäten vorhanden. 2017 sei in Ehrwald eine Deponie mit exakt denselben Abfallarten genehmigt worden, jene in Breitenwang 2018 zeitlich und räumlich erweitert.