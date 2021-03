Mario Haas „tippt“ Hartberg in die Meisterrunde

Die nötige Ruhe

Hartberg hat sich defensiv im Frühjahr extrem stabilisiert. Auf der anderen Seite gelingen vorne zwar nicht mehr so viele Tore, allerdings hauen sie die entscheidenden Bälle rein. Ich gewinne lieber dreimal 1:0 als einmal 3:0. Markus Schopp hat zudem einen Offensivapparat zur Verfügung, der sich sehen lassen kann. Horvath, Flecker, Rep, Tadic, Schmerböck, Chabbi. Dadurch wird Hartberg variabel, Schopp kann sich in jeder Partie bestens auf den Gegner einstellen. Und was noch für Hartberg spricht: Sie haben die nötige Ruhe im Verein. Alle reden immer von Salzburg, Rapid oder Sturm. Zuletzt ging’s bei der Austria um das Thema Investor. Oder der WAC, der mit seiner eigenen Baustelle puncto Trainer-Entlassung beschäftigt war. In der Oststeiermark gibt’s keine Nebengeräusche oder Schnellschüsse. Das wirkt sich aus und hilft am Weg in die Meister-Runde. Die sich ein Klub, der in fünf Spielen nicht verliert, verdient hat.