Rüpelnder Bürgermeister | Angewiderter Kanzler

Rüpelnder Bürgermeister: Die Corona-Zahlen steigen, gestern wurde der höchste Neuinfektionswert an einem Montag in diesem Jahr gemeldet, die Intensivmediziner schlagen schon wieder Alarm - während andererseits noch über weitere Lockerungen diskutiert wird und Tausende unmaskiert demonstrierend quer durch Wien laufen, um im Prater einem Ex-Innenminister zuzujubeln, der sich brachialrhetorisch zum Führer der Corona-Leugner emporschreit. Andererseits werden auch in der jahrelang straff geführten Kanzlerpartei ÖVP, aus der kein Piepston an Widerspruch zu Sebastian Kurz zu vernehmen war, die Rüpeltöne lauter und lauter. Besonders plustert sich neuerdings der VP-Bürgermeister von Wiener Neustadt auf, der seit Tagen gegen die Ausreisetestpflicht in „seiner“ Stadt wettert. Dort liegt zwar die Inzidenz seit Längerem deutlich über dem Alarmwert von 400. Aber die Tests bei Ausreise aus Wiener Neustadt werde man erst ab Freitag kontrollieren können, „frühestens“, wie er in arrogantem Ton in einem Ö1-Interview vermerkte, in dem er gegen Regierung und Interviewer rotzte. Einsicht in die Maßnahmen? Fehlanzeige. So wie das alles läuft - oder besser: NICHT läuft - werden wir den Corona-Wahnsinn nie los!