Vier Debüt-Torschützen vergoldeten Kantersieg

Nach zwei Pleiten in Folge schossen sich die Jungbullen beim 6:2-Heimsieg gegen Horn in Grödig ihren Frust von der Seele. Von Beginn an dominierte die neu zusammengewürfelte Truppe von Coach Jaissle nach Belieben, die Gäste aus dem Waldviertel waren in allen Belangen unterlegen. Die Führung ließ auch nicht lange auf sich warten: Prass fand Stürmer Havel, der Ex-Liefering-Goalie Antosch keine Chance ließ und sein allererstes Zweitligator erzielte (7.). Das sollte aber nicht der letzte Premierentreffer in dieser extrem kurzweiligen Partie sein.