Gewinnen Sie eine „tut gut“-Wanderbox!

Auf geht’s in die neue Wandersaison! Und Niederösterreich wartet zum Start mit 74 „tut gut“-Wanderwegen und einem Streckennetz von insgesamt 1500 km auf über 200 unterschiedlichen Routen auf. Was die „tut gut“-Wanderwege von anderen Wanderwegen unterscheidet, erklärt Landesrat Martin Eichtinger so: „Unsere gut beschilderten Wanderwege sind besonders familienfreundlich gestaltet. Sie bieten mit unterschiedlichen Routenführungen und Schwierigkeitsgraden allen Wandernden das Richtige. Besonders familienfreundliche Routen erkennt man durch das Fito-Fit-Siegel. Dieses weist auf einfache, kinderwagentaugliche Streckenführung mit Spielplatz und einen Wanderwirt entlang der Route hin.“