Eisbullen werden Bulldogs an die Leine legen

Denn während Linz in Graz schon nach dem Startdrittel auf Siegkurs war, am Ende 5:3 gewann, war der drittplatzierte VSV in Dornbirn in höchster Not, schien bei 1:4 schon abgefangen. Ehe mit der Einwechslung von Goalie Ali Schmidt ein Ruck durchs „Adler“-Team ging. In einem mörderischen Krimi gelang noch das 5:5, musste im Penaltyschießen die Entscheidung über Play-off oder Urlaub fallen. Und Schmidt hielt auch den zweiten Punkt fest, rettete VSV. Während den Linzern vorm TV das Gesicht einschlief.