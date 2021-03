Grazer Forscher sehen Grauen Star in neuem Licht

Grundlage für neue Therapiemöglichkeiten

Aus Sicht der beteiligten Forscher können die gewonnenen Erkenntnisse die Grundlage zu neuen Therapiemöglichkeiten bilden: So könnte die Verhinderung der Verklumpung von Augenlinsenproteinen eine neue pharmakologische Strategie für Patienten mit Grauem Star darstellen. „Die Entwicklung auf darauf beruhenden Wirkstoffen wird noch ein weiter Weg“, betonte Madl jedoch. Die bisherigen Erkenntnisse würden aber jedenfalls zeigen, dass die Grundlagenforschung „essenzielle Impulse für Innovationen“ setzte, wie der Grazer Forscher betonte. Die Strukturbiologie wurde an der Med-Uni Graz in den vergangenen Jahren etabliert und zwischen den Grazer Universitäten vernetzt.