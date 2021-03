Anrainer warnen vor Gefahrenstelle in Ebenthal

Ein Hilferuf verzweifelter Anrainer hat die Redaktion der „Kärntner Krone“ erreicht. In einem Brief warnen sie vor einer Verkehrsfalle auf einem Schulweg in Ebenthal. Bei der Haltestelle in der Miegerer Straße sollen sich immer wieder Unfälle ereignen. Wiederholte Warnungen seien bisher auf taube Ohren gestoßen.