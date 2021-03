Wie aus einem Lied ein Buch wird

Von Bären und Raupen - „Größe wird nicht in Zentimetern gemessen“: Hinter der alten Mühle, gleich neben dem Wald, befindet sich eine wunderschöne Blumenwiese. Auf dieser prächtigen Wiese lebt eine kleine Raupe. Am liebsten sitzt sie auf einem Brennnesselblatt, die frisst sie am allerliebsten. Ganz in der Nähe lebt ein ziemlich lustiger, aber stets hungriger Bär. Im ersten Band lernen die beiden einander kennen und stolpern auch gleich in ein spannendes, gemeinsames Abenteuer. Die Raupe möchte unbedingt groß, so groß wie ein Bär werden. Aber genau ihre Größe und ihre speziellen Fähigkeiten machen die kleine Raupe im ersten Abenteuer zu einer Heldin.