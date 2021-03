Starkes Statement für starke Frauen

Online erhältlich

Um 29 Euro wird das Statement-Teil auf www.offisy.at/shop erhältlich sein, der Erlös kommt Frauen in finanziellen Notsituationen zugute. Erste Unterstützerinnen hat die Agentur-Chefin in anderen Unternehmerinnen gefunden. So sind etwa Cambio-Beauty-Chefin Marlies Pinsker, PR-Lady Doris Nentwich, Julia Strandl von der gleichnamigen Buchbinderei („Shirt ist Zeichen der Wertschätzung“) und Vera Doppler (Die Macherei) mit im Boot: „Es ist toll, zu sehen, wie sich durch das Projekt Frauen solidarisieren und einander unterstützen.“ Auch auf Plattformen in sozialen Medien wird in den kommenden Tagen dafür geworben.