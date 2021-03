Als Alleinerzieherin durch die Corona-Krise

Die große Schwester als Stütze im Alltag

Viktoria hält die Hand ihrer älteren Schwester. Elisabeth ist ihr und ihrer Mutter eine große Stütze: „Ohne ihre Hilfe würde ich es nicht schaffen“, sagt Astrid. „Wenn man auf kein familiäres oder soziales Netz in einer Pandemie zurückgreifen kann, wird es schwierig.“ Die 21-Jährige muss seit jeher viel zurückstecken: Auf vieles, was für Gleichaltrige selbstverständlich war, hat sie verzichtet. Die junge Frau lächelt, tut es ab, für sie ist es selbstverständlich.



Doch, liebe Leserinnen und Leser, wir wissen: Es ist ein Geschenk, solche Kinder, solchen Zusammenhalt zu haben! Mutter Astrid ist dankbar. Und würde sich generell - wie auch so viele andere Eltern in Österreich - wünschen, dass die Politik mehr Augenmerk auf Menschen mit Beeinträchtigungen legt. Wie die Familie brauchen in der Krise viele Menschen Hilfe - bitte spenden auch Sie! Danke sehr dafür!