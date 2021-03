Rote auf türkiser Spur

Dabei wird in der Salzburger SPÖ-Zentrale allerdings übersehen oder überhört, was geredet wird. So ist aufmerksamen Genossen nicht entgangen, dass Eggers neuer Werbeslogan „Zeit für . . . “ bereits mehrfach als Wahlkampfspruch für den türkisen ÖVP-Chef und Bundeskanzler Sebastian Kurz eingesetzt wurde.