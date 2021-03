Julia gibt auf den Gleisen das Kommando!

Züge abkuppeln und anhängen

Schon allein die Aufnahmsprüfung mit einigen psychologischen Tests hat’s in sich. „Zu Beginn war das alles neu; auch die Sprache musste ich erst verinnerlichen. Ich bin jemand, der körperlich anstrengende Arbeit braucht“, erzählt Tscharf, die seit einem Jahr als Verschieberin und Verschubleiterin am Bahnhof in der Herzogstadt arbeitet. Züge abkuppeln, anhängen, verschieben zählt zu ihrem Aufgabenbereich.