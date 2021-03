Neo-Stadtchef von Millstatt will Tourismus beleben

Als stellvertretender Obmann des Tourismusverbandes Millstätter See ist es Thoma ein Anliegen, touristische Interessen stärker in die Kommune zu integrieren. „Das war der Grund, warum ich überhaupt angetreten bin. Um den Tourismus anzukurbeln, müssen Tourismus- und Gemeindevertreter endlich enger zusammenarbeiten - bisher war das zu wenig“, betont der Hobby-Golfer, der bereits einige Projektideen hat. „Zuerst will ich aber jene Vorhaben umsetzen, die bereits beschlossen worden sind.“