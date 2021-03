Palmbuschen für den guten Zweck

Aus den Katzerln, bunten Bändern und Haselnussstecken entstehen knapp 80 Palmbuschen, die nun verteilt werden. Gegen eine freiwillige Spende sind die Buschen am Freitag vor dem Palmsonntag in den drei Märkten von Tamsweg, St. Michael und Mauterndorf zu haben. Die Verteilung erfolgt - ein Muss in Zeiten wie diesen - vollkommen kontaktlos. Sämtliche Einnahmen werden gespendet.