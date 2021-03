Impf-Versprechen | Starke Frauen

Starke Frauen. Frauen haben etwas zu sagen - und so geben wir heute in der Sonntags-„Krone“ anlässlich des morgigen Weltfrauentages besonders vielen Frauen eine Stimme. Von Kamala Harris bis Alice Schwarzer, von First Lady Doris Schmidauer bis zur Infineon-Chefin Sabine Herlitschka, von der Modedesignerin bis zur Skispringerin, der TV-Sender-Chefin bis zur Boxerin. Wobei sich unser Themenschwerpunkt „Frauen stärken Frauen“ keineswegs nur an Frauen, sondern ganz besonders auch an Männer richtet. Wie formuliert es Präsidentenfrau Schmidauer so richtig im Interview mit Barbara Stöckl: „Es gehört schlicht und einfach in den Köpfen der Menschen verankert, dass Frauen die Hälfte der Bevölkerung darstellen. Das sollte sich in allen Bereichen des Lebens widerspiegeln.“ Wie wahr! Unser heutiger Schwerpunkt soll dieses Bewusstsein schärfen.