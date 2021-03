Die Impfung für Pädagogen in der Karwoche wackelt

Eigentlich hätten sich die 9000 Lehrer und 3000 Kindergärtnerinnen in der Karwoche impfen lassen können. Die Bildungsdirektion verschickte bereits am Donnerstag ein Schreiben an alle Schulen und Kindergärten. Nun steht der Plan aber auf der Kippe: „Bundesweit könnte die Gruppe der 65-Jährigen vorgezogen werden. Sollte das passieren, verschiebt sich alles nach hinten“, so Gesundheitslandesrat Stöckl.