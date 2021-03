Bulls gehen mit gutem Gefühl in die Play-offs

Zwei Fernduelle entscheiden

In der Platzierungsrunde matchen noch Vienna Capitals (in Bozen) und Fehervar (bei KAC) ums Heimrecht. Die Ungarn sind Vierter, wenn sie einen Punkt mehr als Wien machen. Egal, wer am Ende Fünfter ist – die Bulls werden ihn meiden. In der Quali-Runde will Villach Platz drei gegen Linz verteidigen.