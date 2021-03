Lenker gab bei Polizei zu, ohne Schein zu fahren

Ein Flachgauer (26) musste am Freitag aufgrund einer Einvernahme zur einer Polizeiinspektion in die Stadt Salzburg. Dort sagte er den Beamten, dass er ohne Führerschein mit dem Auto herumfahre. Nach der Einvernahme sahen die Beamten, wie der junge Mann in ein geparktes Fahrzeug stieg und einfach wegfuhr.