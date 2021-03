Unverständnis für die große Fülle an WIFI-Kursen

Klare Richtlinien

WIFI-Chef Harald Wolfslehner verweist auf die klaren Richtlinien in der Covid-19-Schutzmaßnahmenverordnung: „Wir halten uns strikt daran. Außerdem halten auch andere Organisationen Kurse ab!“ Beim WIFI in OÖ sind es aktuell rund 1500, damit um 1300 weniger als im Vergleich zum Vorjahr. Etwas mehr als die Hälfte wird online abgehalten. „Wenn es sich um Kurse in Werkstätten, im Bereich des Zeichnens oder Programmierens handelt, geht es ohne Präsenz nicht“, so Wolfslehner.