Vier starke Frauen aus Oberösterreich im Portrait

„Ein Leben für Gott und für die Menschen, das hat mich schon als Jugendliche fasziniert“, sagt Schwester Helena (29). Sie stammt aus Bern. Mehr als zehn Jahre überlegte die Diplomkrankenschwester, ob sie ins Kloster gehen soll. Zwei Jahre war sie mit den Elisabethinen in Linz in Kontakt, kam auf Besuch: „Ich prüfte, wie es sein würde, in dieser Lebensform mit dieser Gemeinschaft zu leben.“ Seit September 2019 ist sie nun als Novizin hier und arbeitet im Ordensklinikum auf der Palliativstation. „Ich will Menschen durch eine schwierige Phase begleiten“, schildert sie ihre Motivation für die Arbeit. Die Heilige Elisabeth sagte einst: „Wir müssen die Menschen froh machen.“ Für Schwester Helena ist das Motto tägliche Herausforderung und Auftrag. Einem Traum läuft sie nicht hinterher, denn: „Wenn man glücklich ist, in dem, was man tut, braucht man nicht so große Träume.“