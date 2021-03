Der Ortsstellenleiter in Ehrwald ist weiblich

Es herrschte Not am Mann in der Ortsstelle Ehrwald im Jänner 2017. Der langjährige Bergrettungschef wollte altersbedingt nicht mehr weitermachen, ein geeigneter männlicher Kandidat für die Nachfolge schien zunächst nicht in Sicht. Also traten die Herren der Schöpfung an die gebürtige Lermooserin heran, die Einsatzorganisation in Ehrwald zu übernehmen.