„Papa, wann sehe ich dich endlich wieder?“

Ein Tiroler ist bereits seit mehreren Wochen am Stück von seinem fünfeinhalbjährigen Sohn getrennt, der bei dessen Mutter in Saarbrücken in Deutschland lebt. Eine mehrtägige Quarantänepflicht für Papa und Kind (!) ist der große Spielverderber. Die Verzweiflung ist mittlerweile enorm: „Der Kleine weint am Telefon nur noch.“ In einer für Gänsehaut sorgenden Audio-Sprachnachricht an seinen Papa lässt der Fünfeinhalbjährige seiner Enttäuschung freien Lauf.