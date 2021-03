Linz wahrt Play-off-Chance ++ KAC holt CHL-Ticket

In der ICE Hockey League fällt die Entscheidung über den letzten Play-off-Teilnehmer erst am letzten Spieltag der Zwischenrunde am Sonntag! Der VSV gewann gegen Bratislava nach Verlängerung 3:2, liegt aber nur noch einen Punkt vor den Black Wings. Die Linzer drehten das Match gegen Dornbirn und gewannen 5:3. Graz ist nach einem 3:4 in Innsbruck aus dem Rennen. In der Pick Round sicherte sich der KAC den zweiten Rang hinter Südtirol und ein Ticket für die Champions Hockey League.