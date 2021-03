KAC schnappt sich Ticket für die Champions League

Beim Sieg in Wien hatte KAC in der regulären Spielzeit in Minute 58 mit zwei Gegentoren binnen 39 Sekunden eine 4:2-Führung verklopft. Aber in der Verlängerung schloss Nick Petersen einen Konter perfekt ab, netzte zum 5:4 ein. Damit bleibt KAC fix Zweiter hinter Bozen und hat das Ticket für die Champions League in der kommenden Saison sicher. Trainer Matikainen: „Wir haben gut gekämpft, freuen uns über den Platz in der Champions League im Herbst. Jetzt allerdings gilt der Fokus den kommenden großen Spielen - wir wollen einen erfolgreichen Frühling.“