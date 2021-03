„Es war seit Langem der schönste Tag für mich“

„Du bist die beste Mama der Welt“, steht auf einer Kinderzeichnung, die bei Manuela in der Küche hängt. Dem kann man nur zustimmen: Die Alleinerzieherin hat ihr Leben lang gearbeitet, zuerst als Friseurin, dann im Tourismus. Zuletzt hatte sie zwei Teilzeitjobs: Morgens kellnerte sie in einer Pension, abends in einer Skihütte. Und dann? Ja, dann kam der erste Lockdown. Und der zweite. Und so weiter. Die Gastronomie musste zusperren, die Jobs sind weg. Und Manuela, die wie wir alle stets für ihre Familie gesorgt hat, geriet unverschuldet in Not. „Es ist nicht nur mein Gehalt weggefallen“, sagt sie, „sondern auch das Trinkgeld, das ja einen großen Teil des Einkommens ausmacht.“