Wohnprojekt im Kirchendorf in Weyregg/A. wackelt

„Uns ist ein Fehler passiert. Ich bin mir aber sicher, dass wir das hinbiegen werden“, ist für Karl Leitner von der Wohnzone Mondsee das Projekt in Weyregg noch lange nicht ins Wasser gefallen. Die Architekten müssten sich lediglich Gedanken zu Planänderungen für die Tiefgarage machen. „Weil die Garage zwei Meter aus dem Boden ragt, zählt sie zur Wohnfläche. Daran haben wir nicht gedacht. Sonst haben wir das Projekt so geplant, wie es vom Gestaltungsbeirat genehmigt wurde“, so Leitner.