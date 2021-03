Lehrer in Bad Hofgastein infiziert

In der Volksschule in Bad Hofgastein heißt es für zwei Klassen nach knapp drei Wochen Präsenzunterricht zurück ins Distance Learning. Zwei Lehrer fallen virusbedingt aus. Ab Montag werden die Schüler von zuhause aus unterrichtet. Die Bezirkshauptmannschaft St. Johann klärt indessen ab, wie viele Kontaktpersonen auf die Infizierten zurückzuführen sind. Die Direktorin Heidi Schmidl wollte sich nicht dazu äußern. Wie lange die Kinder im Distance Learning bleiben, steht noch nicht fest. Insgesamt hält sich die Zahl der Coronapositiven an Schulen in Salzburg aber in Grenzen: Die 7-Tage-Inzidenz im Schulbereich liegt bei 170 - weit unter dem Wert für ganz Salzburg mit 231.