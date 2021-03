Blockierender Kanzler | Gold-Kraft

Bundeskanzler Sebastian Kurz soll seine „zukunftsblinde Blockadehaltung“ beenden, dass Österreich eine so verheerende Klimabilanz habe, sei hauptsächlich der ÖVP, die seit 34 Jahren (mit) an der Macht ist, geschuldet - ja, es ist ein geharnischter Brief, den Greenpeace-Österreich-Chef Alexander Egit an den Kanzler und ÖVP-Chef richtet. Denn der Klima-Countdown in Österreich läuft: Am kommenden Dienstag soll im Umweltausschuss des Parlaments ein Mehrparteienantrag mit wesentlichen Forderungen des Klimavolksbegehrens beschlossen werden. Aber allein schon die Verhandlungen zwischen den Regierungsparteien zu diesem Antrag gestalten sich äußerst zäh, weil die Volkspartei einmal mehr auf der Bremse steht. Deshalb auch der sehr deutliche „Offene Brief“ des Greenpeace-Chefs, der an den Kanzler appelliert: „Ob Österreich in den kommenden Jahren seinen dringend notwendigen Beitrag zum Klimaschutz leisten und dessen wirtschaftliche Chancen nützen wird, ist im Wesentlichen Ihre Entscheidung.“ Klimaschutz sei keine lästige Pflicht, „er ist eine Chance für neue Jobs, für sauberen und leistbaren Verkehr sowie ein gutes Leben unserer Kinder und Enkelkinder.“ Da hat der Umwelt- und Klimaschützer Egit völlig recht. Hoffen wir, dass der Kanzler doch noch erkennt, dass er endlich mehr im Kampf gegen die Klimakrise tun muss!