Giovanni Guzzo steigt zum Konzertmeister auf

Die Camerata Salzburg hat einen neuen Konzertmeister. Der 1986 in Venezuela geborene Halb-Italiener Giovanni Guzzo wird sich in der Position mit Gregory Ahss abwechseln. Guzzo genießt international einen tadellosen Ruf, war u. a. einer der jüngsten Violinprofessoren der Royal Academy of Music in London. Wie bei vielen Kammerorchestern ist die Rolle des Konzertmeisters bei der Camerata mit jener eines Chefdirigenten vergleichbar.