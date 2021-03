Kerstin Stremmel wird Leiterin für Fotografie

Das Bemühen um ein Fotomuseum in Salzburg im Umfeld des Museums der Moderne (MdM) wird immer greifbarer. Am Freitag wurde eine wichtige Personalie des Hauses bekannt gegeben: Fotokuratorin Kerstin Stremmel wird am MdM mit 1. Juni 2021 die Sammlungsleitung Fotografie und Medienkunst übernehmen. Sie arbeitete unter anderem an den Hochschulen in Zürich und Köln sowie als Autorin für die Neue Zürcher Zeitung.