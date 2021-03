Neue Museen, neue Standorte

Das ehemalige Barockmuseum am Mirabellgarten wird wiederbelebt – als Standort eines neu zu schaffenden Weltkulturerbe-Besucherzentrums. Auch das aktuell noch im Panorama-Museum am Residenzplatz ausgestellte Sattler-Panorama, die wohl berühmteste historische Ansicht der Mozartstadt, wird dort untergebracht. Nebeneffekt: Es wird Platz für die geplante Belvedere-Filiale in Salzburg geschaffen.