Es reicht! Das Warten auf Ergebnisse geht weiter

18 Tage ist es nun her, seitdem Verdachtsfälle der südafrikanischen Mutation in Salzburg bekannt geworden sind, vor 17 Tagen kam noch ein Verdachtsfall der Brasilien-Mutation in der Stadt Salzburg dazu. Was seitdem passiert ist: nichts. „Die Fälle werden in Wien mit Priorität behandelt, deswegen sollten wir im Lauf der nächsten Woche ein Ergebnis haben“, hieß es vom Land. Seitdem sind fast drei Wochen ohne eine Nachricht aus Wien vergangen.