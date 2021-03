Virus trifft die Krankenhäuser hart

Im weiten Land wurden am Freitag 580 Coronavirus-Neuinfektionen gemeldet. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 stieg um drei Fälle auf 1372 Tote an, teilte das Büro von SP-Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig mit. 14.905 Kontaktpersonen befinden sich aktuell in häuslicher Quarantäne.