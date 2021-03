Wirtschaftslage in Tirol zwischen Licht & Schatten

Zur aktuellen Wirtschaftslage in Tirol meldete sich gestern der Präsident der Wirtschaftskammer Tirol, Christoph Walser, zu Wort. Dass die Pandemie wirtschaftliche Einbußen erforderte, dürfte niemanden mehr überraschen. Tirol ist aufgrund des Ausfalls der Wintersaison und der starken Abhängigkeit vom Tourismus besonders betroffen. Von einem Minus von 10 Prozent spricht Walser. Doch nicht alle Betriebe leiden - es gibt auch Licht! Das ergab eine Umfrage der WK Tirol, bei der 2000 Unternehmer mitmachten: Im Dienstleistungssektor berichten 39 Prozent der Tiroler Leitbetriebe von einer schlechten wirtschaftlichen Lage. Im Produktionsbereich sind es hingegen nur 19 Prozent. 38 Prozent der Produktionsunternehmen melden sogar eine gute wirtschaftliche Lage. Am Schlimmsten hat es den Tourismus getroffen: für 86 Prozent ist die wirtschaftliche Lage schlecht. Ein Plus verzeichnen das Gewerbe, die Bauwirtschaft und die Industrie. Die Einreisebeschränkungen Richtung Deutschland und Italien tragen ebenso dazu bei, dass die Lage weiterhin angespannt bleibt. Hier hofft Walser auf eine bessere Gesprächsbasis mit den Nachbarn in der Zukunft. Auch spricht Walser seine volle Unterstützung und Wertschätzung für LH Günther Platter aus...