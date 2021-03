Kinder-Zahnpasta: Diese Marken fallen durch

Auf die Zahngesundheitsförderung für Kinder und Jugendliche wird in der Österreichischen Gesundheitskasse übrigens großen Wert gelegt. So werden bundesweit unter anderem in Kindergärten und Schulen Kariesprophylaxeprogramme durchgeführt, wo in regelmäßigen Abständen der Zahnstatus der Kinder und Jugendlichen festgestellt wird. Auch das Angebot eines Zahnpasses für Kinder mit einem erhöhten Kariesrisiko sowie spezifische Angebote für sozial benachteiligte Kinder gibt es dort.