Soldaten in Kärnten weiterhin im Corona-Einsatz

Neu hinzu kommt die Unterstützung für das Rote Kreuz und die Österreichische Gesundheitskasse in den Impfstraßen in allen Bezirken mit administrativem Personal mit bis zu 40 Soldaten ab 6. März. Sie dauert voraussichtlich bis 11. April und erfolgt nur an den Wochenenden. Die Situation im Bezirk Hermagor wird mit zusätzlichen, durch das ÖBH betriebenen, neun Testlinien an vier Standorten ab Sonntag, 7. März, unterstützt. Die Standorte werden sein: Sankt Lorenzen im Lesachtal, Kötschach-Mauthen, Hermagor und Sankt Stefan im Gailtal. Hier stehen bis voraussichtlich 18. März 50 Soldaten zur Verfügung. Aus diesem Personal werden die Standorte Oberdrauburg und Winklern unter der Woche von Montag bis Freitag weiterhin betrieben.