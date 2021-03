18. bis 20. Mai: Der Global Innovation Summit 2021

Es gibt Momente, die von uns verlangen, dass wir uns aus alten Mustern erheben. An Herausforderungen wachsen. Uns an unsere eigene Fähigkeit zur Weiterentwicklung erinnern. Es sind diese Herausforderungen, die uns dazu bewegen aufzustehen. Nur so werden wir neue Perspektiven erkennen. Nach dem Corona-Jahr 2020 hat sich vieles geändert. Machen wir Raum für neue Sichtweisen und brechen wir alte Strukturen auf. Bringen auch SIE gemeinsam mit der Steirischen Wirtschaftsförderung (SFG), der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) und dem Eureka-Netzwerk zukunftsweisenden Ideen und Innovationen den Weg!