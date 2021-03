Im Pinzgau: Auto über Gleise geschleudert

Der Unfall ereignete sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen Mitternacht auf der B 168 an der Gemeindegrenze zwischen Mittersill und Stuhlfelden. Das Fahrzeug mit zwei Insassen wurden dabei über die Gleise der Lokalbahn geschleudert, die parallel zur Bundestraße verläuft. Die Bahn war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in Betrieb.