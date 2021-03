Ein neuer Anlauf für grüne Welle auf den Straßen

Das soll sich jetzt ändern: Mit einer Investition von 1,5 Millionen Euro will das Land jene der insgesamt 159 Ampeln auf Kärntens Landesstraßen modernisieren, die noch nicht am Verkehrsrechner hängen. „Moderne Ampelanlagen sorgen für eine sichere Lenkung der Verkehrsströme, weil durch die Fahrzeugerkennung Staus reduziert werden können. Das sorgt für einen optimalen Verkehrsfluss und verhindert unnötigen CO2-Ausstoß“, erklärt Landesrat Martin Gruber das gesteckte Ziel. Geht der Plan auf, sollen alle 159 Landesstraßen-Ampeln an das Netzwerk angebunden und zentral gesteuert werden. Es gibt Forderungen, dem emissionsfreienfreien Verkehr Vorrang einzuräumen.