Seit Jänner die höchsten Covid-Infektionszahlen

Hatte sich das Infektionsgeschehen kurzzeitig beruhigt, so scheint es jetzt umso mehr nach oben zu schnellen. Mit einer 7-Tage-Inzidenz von 223 liegt Salzburg wieder deutlich über dem Österreich-Schnitt von 169. Genauer gesagt ist Salzburg wieder das Bundesland mit dem meisten Infektionsgeschehen. Am stärksten steigen die Zahlen im Pongau, hier ist der 7-Tage-Schnitt bei einem Wert über 500. Was laut Experten für die hohen Zahlen mitverantwortlich ist, sind die hochansteckenden Mutationsformen des Coronavirus. Der Verdacht, dass die südafrikanische Variante in Salzburg angekommen ist, dürfte sich nun durch die Sequenzierungs-Ergebnisse bestätigt haben. Beim Verdachtsfall, der die brasilianische Mutation betrifft, stehen die Ergebnisse jedoch noch aus.