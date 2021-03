Stöckl: „Schwierige Zeit für Politik“

Es kommt immer auch auf die Auswertung an

Vorwürfe, dass Salzburg im Bundesländer-Vergleich mit den Impfungen nachhinkt, weißt Stöckl zurück. Auch Kanzler Sebastian Kurz hatte diesbezüglich, wie berichtet, Kritik am Salzburger Impfplan geübt. „Ich halte nichts davon, wenn wir uns gegenseitig treiben. Das ganze System ist im Moment so schnelllebig, dass sich hier täglich etwas verändert. Außerdem kommt es immer darauf an, wie man die Zahlen auswertet“, sagt Stöckl. Trotzdem ist die Stimmung zwischen Bund und Land wohl angespannt. Stöckl dazu: „Im Grunde genommen ist es einfach eine schwierige Zeit, alle sind nervös und viele arbeiten auf Anschlag – auch in der Politik. Bei so vielen Sachen, die täglich zu organisieren und abzustimmen sind, kommt es eben zur ein oder anderen Nervosität.“ Trotzdem werde man sich auch weiterhin mit Vorschlägen „von der Basis“ beim Bund einbringen.